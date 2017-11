Digital Bros Game Academy parteciperà al Contentware Summit l'8 novembre

Con un comunicato stampa,ha annunciato che l'8 novembre parteciperà al, evento in cui verranno discusse le possibili soluzioni per il content marketing in relazione al mondo dei videogiochi.

L’8 di novembre dalle 9.00 alle 22.00, presso lo Spazio Base Milano in via Bergognone 34, prenderà il via la terza edizione del Content Marketing Festival, un evento dedicato a informare, condividere esperienze e a far conoscere le opportunità che questa forma di marketing contemporaneo offre.

Una giornata dal fitto programma con speech, incontri con professionisti del settore, attività e approfondimenti formativi e di orientamento.



È previsto anche l’intervento di Digital Bros Game Academy che va ad inserirsi nella sezione Content & Education (Palco 3 Sala B, H13.45 - 14.45). Geoffrey Davis, General Manager di Digital Bros Game Academy, e Simone Magni, Core Trainer Game Design DBGA, per l’occasione parleranno di "Un Matrimonio tra Opposti? La relazione intima tra content marketing e videogiochi". Uno Speech in cui si evidenzieranno le similitudini e i parallelismi tra i due settori e tra il professionista di content marketing e lo sviluppatore di videogiochi.

Grazie alla forte componente di storytelling che contraddistingue entrambi e all’alto livello di engagement che sono in grado di scaturire può innescarsi un rapporto di reciproca utilità, in cui i videogiochi potranno essere fonte di ispirazione per il content marketing e quest’ultimo potrà utilizzare il media videoludico come canale per creare e condividere contenuti per raggiungere un obiettivo aziendale specifico.

Tutti coloro che sono interessati ad approfondire i temi e l’evoluzione del content marketing e a entrare in contatto con le aziende che operano nel settore, potranno partecipare gratuitamente previa registrazione, ad un’edizione innovativa, che integra al classico format di speech un percorso dinamico di apprendimento, networking, learning e mood.