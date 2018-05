Digital Bros Game Academy sarà lo sponsor di Svilupparty Beta 2018

Digital Bros Game Academy, l’accademia per diventare sviluppatori di videogiochi del Gruppo Digital Bros, è sponsor di Svilupparty Beta 2018, giornata dedicata a incontri e conferenze con ospiti internazionali del panorama videoludico e che precede la due giorni di showcase di Svilupparty 2018.

Svilupparty 2018, manifestazione rivolta ai giovani developer indipendenti, che si terrà a Bologna dal 18 al 20 maggio, è diventata nel corso degli anni un punto di riferimento per nuovi sviluppatori e aspiranti tali che desiderano presentare i propri giochi e le proprie idee e fare networking con professionisti del settore.

Digital Bros Game Academy attiva nella formazione di figure professionali per l’industria dell’intrattenimento digitale, attraverso i corsi di Game Design, Game Programming e Game Art 2D/3D, promuove questa manifestazione allo scopo di sostenere i talenti italiani e dare il proprio contributo per la crescita del settore in Italia.

Geoffrey Davis, Direttore Generale di DBGA, venerdì 18 maggio, aprirà la giornata dedicata alle conferenze, con un intervento sull'importanza di eventi come Svilupparty, necessari per accendere i riflettori sulle produzioni Indie e il Made in Italy e su cosa serve all'industria italiana dei videogiochi per diventare un polo attrattivo per gli investitori internazionali. Un talk in cui si andranno a delineare gli elementi imprescindibili che uno studio di sviluppo indipendente deve avere per affacciarsi con successo sul mercato globale, in particolare, professionalità, cultura d’impresa, competenze gestionali e di analisi.

Geoffrey Davis insieme a Ivan Venturi, presidente dell’Associazione IPID organizzatrice di Svilupparty con l'Archivio Videoludico della Cineteca di Bologna, coinvolgeranno nel talk alcune personalità di rilievo della Game Industry internazionale come Charlie Cleveland, Game Director di UnknownWorlds, Max Schafer, CEO di Echtra Games e John Graham, COO & Cofondatore di Humble Bundle. Gli ospiti condivideranno con il pubblico presente la loro esperienza e dispenseranno consigli utili su come affrontare in maniera professionale l’attività di sviluppatore di videogiochi. Per maggiori informazioni sugli ospiti internazionali attesi a Svilupparty 2018 visitate questo sito.

Oltre alla partecipazione di Geoffrey Davis, a Svilupparty 2018 saranno presenti anche alcuni team di studenti del 3° Anno Accademico di DBGA, che avranno l’opportunità di mostrare i progetti sviluppati durante il percorso di studi in Academy. Un’occasione utile per ricevere i primi e importanti feedback sui propri lavori.

“Siamo molto contenti di sostenere manifestazioni come Svilupparty che offrono ai giovani talenti l’occasione per esprimersi e confrontarsi con professionisti del settore, ha dichiarato Geoffrey Davis, Direttore Generale di DBGA”. “Momenti come questi, in cui nuove realtà indie possono far vedere i propri prodotti, servono per dare dei segnali positivi al nostro settore che ha bisogno di nuove idee, creatività, talento ma soprattutto di grande professionalità per diventare un polo attrattivo a livello internazionale. Le realtà indie sono indispensabili per far crescere il nostro settore, ma per uscire dai nostri confini, per essere attraenti e incentivare gli investimenti esteri sui talenti italiani è necessario professionalizzarsi, avere una cultura d’impresa, competenze gestionali e di analisi. La presenza a Svilupparty di personalità di spicco dell’industria dei videogiochi internazionale come John Graham, Charlie Cleveland e Max Schafer, rappresenta una grande opportunità per imparare dalle loro esperienze”.