Digital Dragons: l'evento videoludico di Cracovia torna nel 2024, ecco tutti i dettagli

Alla luce dei tanti videogiochi in uscita nel 2024, e dei numerosi titoli che verranno annunciati nel corso dell'anno appena iniziato, i curatori del Digital Dragons Conference mettono in moto la macchina organizzativa dell'importante convention che si terrà a Cracovia.

Nell'ambito delle iniziative promosse dal Digital Dragons Conference 2024 troveremo diversi panel che vedranno la partecipazione dei protagonisti dell'industria dell'intrattenimento videoludico, oltre a tanti altri eventi con relatori internazionali e diverse presentazioni.

In funzione della fitta agenda di appuntamento della prossima edizione del Digital Dragons, gli organizzatori della kermesse videoludica hanno già dato il via alla vendita dei biglietti per tutti coloro che desiderano interagire con gli addetti al settore e assistere ai panel per tutta la durata della convention che si svolgerà dal 19 al 21 maggio presso il Centro Congressi ICE di Cracovia e il Park Inn dell'Hotel Radisson.

Alla tre giorni della Digital Dragons 2024 parteciperanno il consulente Jason Hickey (Marvel's Spider-Man), Ahmed Salama (Ubisoft), Arno Schmitz (designer dei personaggi dei videogiochi di Guerrilla Games), Borislav Slavov (compositore e autore della colonna sonora di Baldur's Gate 3) e il duo composto da Nika J. Bender e Kevin Moore di EA DICE (responsabili dello sviluppo di Battlefield 2042).

Qualora foste interessati, sul sito ufficiale di Digital Dragons trovate tutte le informazioni per l'acquisto dei biglietti (a prezzo ridotto fino al 31 marzo) e i dettagli sui panel previsti nel corso dei tre giorni della kermesse videoludica di Cracovia.