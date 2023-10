Digital Foundry sui 60 FPS di Red Dead Redemption: molto apprezzati, ma perché solo ora?

Nell'episodio n. 132 della propria rubrica settimanale, Digital Foundry prende in esame anche la nuova patch che sblocca i 60 FPS sulla versione PS5 di Red Dead Redemption, esprimendo pieno apprezzamento per il suo arrivo, ma mostrandosi dubbiosa sui motivi che hanno spinto a rilasciarla dopo l'uscita del gioco.

Dagli appunti lasciati da chi in DF ha provato la nuova patch e testato la stabilità dei 60 FPS si evince che la patch funziona esattamente come ci si aspetterebbe, aggiungendo i 60 frame al secondo su PlayStation 5.

Rimane anche l'opzione per attivare o disattivare le varie opzione legate all'anti-aliasing (FXAA, FSR 2) a risoluzione nativa, consentendo di giocare anche a 30 FPS, se lo si desidera. L'analisi sottolinea anche che non ci sono cambiamenti nella grafica del gioco, a prescindere dal framerate.

Il principale oggetto di critica, nel caso della patch che consente di superare il limite dei 30 FPS, sono le tempistiche con cui è stata implementata. Rich Leadbetter, Alex Battaglia e John Linneman, in particolare, dibattono sui motivi per cui l'aggiornamento non fosse stato implementato fin dalla release del porting di Red Dead Redemption.

Nonostante i numerosi apprezzamenti espressi dal trio per la fluidità tecnica raggiunta con l'aggiornamento, l'ipotesi ventilata nel corso della discussione fra i tre tech reviewer è che le vendite alla release possano non aver soddisfatto le aspettative e dunque l'implementazione dei 60 FPS potrebbe voler agire come incentivo per aumentare il livello d'interesse, e le potenziali vendite, del prodotto.