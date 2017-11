Digital Foundry analizza Battlefront 2 su PS4 Pro e Xbox One X

Digital Foundry ha pubblicato l'analisi tecnica di, mettendo a confronto il comparto grafico del gioco su PS4 Pro, Xbox One X e PC. Tra le due console premium, quellariesce a mantenere una risoluzione tendenzialmente più alta.

La situazione complessiva è molto simile a quella di Wolfenstein 2: The New Colossus, con entrambe le console che adottano una risoluzione dinamica in grado di adattarsi alle varie situazioni su schermo. Se da un lato il picco massimo di PS4 Pro arriva a 2560x1440, Xbox One X riesce a spingersi fino ai 3840x2160 (4K nativo), arrivando a offrire un pixel-count 2.5 volte superiore.

Stando alle misure raccolte da Digital Foundry, la risoluzione dinamica su PS4 Pro tende a oscillare tra i 1296p e i 1440p, mantenendosi al di sotto del range 1800p-2160p misurato su Xbox One X. Su una TV 4K, quindi, la console Sony non riesce a offrire un risultato perfettamente pulito, riservando la maggior parte dei suoi benefici visivi nel supersampling ottenibile sui pannelli Full HD. Al contrario, l'ammiraglia Microsoft riesce a proporre un risultato abbastanza vicino ai 4K nativi.

Per quanto riguarda il frame rate, invece, pare che su Xbox One X si presenti qualche calo sporadico in più a causa della risoluzione dinamica, visto che in alcuni frangenti viene privilegiata la fedeltà grafica al costo di qualche frame (parliamo comunque di cali molto contenuti). Infine, le due versioni console vengono messe a confronto con un PC di fascia alta, dove Star Wars Battlefront 2 riesce a mostrarsi in eccellente forma.

