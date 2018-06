Digital Foundry analizza Dark Souls Remastered su console, 60fps fissi solo su Xbox One X

Digital Foundry ha pubblicato una nuova analisi tecnica di Dark Souls Remastered, mettendo a confronto le versioni PS4, PS4 Pro, Xbox One e Xbox One X. A quanto pare, soltanto la console premium di Microsoft riesce a mantenere i 60fps fissi in ogni occasione.

Parlando della risoluzione, gli sviluppatori hanno optato per una soluzione standard su tutte le console, garantendo i 1080p nativi su PlayStation 4 e Xbox One, e i 1800p nativi su PlayStation 4 Pro e Xbox One X. L'impatto grafico riesce a difendersi abbastanza bene in termini di nitidezza, anche se si poteva fare qualche sforzo in più sul miglioramento delle texture.

PS4 Pro e Xbox One X renderizzano Dark Souls Remastered alla stessa risoluzione, ma la piattaforma Microsoft riesce a sfruttare la sua potenza extra per garantire un frame rate perfettamente stabile. Di fatto, Xbox One X è l'unica console che riesce a gestire i 60fps fissi in tutte le situazioni, anche nelle scene più complicate come il boss fight contro Great Wolf Sif, dove il conteggio dei fotogrammi arriva a toccare i 44fps su PS4 Pro, i 30fps su PS4 e i 27fps su Xbox One.

Per saperne di più sul giudizio completo di Digital Foundry, vi rimandiamo alla Video Analisi riportata in cima alla notizia.