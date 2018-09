Digital Foundry analizza la demo di Forza Horizon 4 su Xbox One X

I tecnici di Digital Foundry hanno messo sotto la lente d'ingrandimento la demo di Forza Horizon 4, provandola approfonditamente su Xbox One X. Il risultato? Decisamente positivo...

Su Xbox One X Forza Horizon 4 offre due diverse modalità di visualizzazione: 4K nativo a 30 fps e 1080p/60 fps, Digital Foundry loda entrambe le configurazioni, nel secondo caso viene evidenziato un livello di dettaglio davvero molto elevato, non paragonabile alla risoluzione 4K ma comunque assolutamente in grado di reggere il confronto con quest'ultima.

La redazione di DF ha rivelato di aver preferito la modalità a 1080p/60 fps affermando in ogni caso che "anche in 4K a 30 fps il gioco restituisce una notevole sensazione di velocità, grazie all'ottimo uso del Motion Blur e in generale alla buona ottimizzazione del motore grafico."

Forza Horizon 4 sarà disponibile dal 2 ottobre su Xbox One, Xbox One e PC Windows, coloro che hanno prenotato la Ultimate Edition potranno iniziare a giocare in anticipo dal 28 settembre, inoltre riceveranno gratuitamente il DLC Best of Bond Car Pack che include alcune delle auto più iconiche dell'Agente 007.