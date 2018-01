Digital Foundry analizza Dragon Ball FighterZ su PS4, PS4 Pro, Xbox One e Xbox One X

Digital Foundry ha analizzato e confrontato tutte le edizioni console di, picchiaduro sviluppato dae pubblicato dain arrivo sul mercato domani, 26 gennaio.

Per quanto riguarda le versioni console standard, Digital Foundry conferma che Dragon Ball FighterZ gira ad una risoluzione nativa di 1080p sia su PlayStation 4 che Xbox One. Anche i dettagli grafici sembrano essere assolutamente identici, eccezion fatta per la qualità delle ombre, leggermente superiore sulla console Sony.

Spostandoci sulle piattaforme mid-gen, abbiamo una risoluzione di 1620p su PlayStation 4 Pro e di 1800p su Xbox One X (in entrambi i casi si arriva ai 4K tramite tecniche di upscale). Al contrario, qui la qualità delle ombre risulta essere migliore sulla piattaforma Microsoft.

Infine, una nota positiva riguardante le performance: il gioco gira a 60fps granitici su tutte le console su cui è stato testato dagli esperti britannici.

Dragon Ball FighterZ uscirà domani, 26 gennaio, su PC, PS4 e Xbox One. Ricordiamo che il titolo è al momento in fase di Open Beta su Xbox One.