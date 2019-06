Digital Foundry analizza Judgment, il Dragon Engine alla prova su PS4 e PS4 PRO

Judgment di SEGA e Studio Yakuza è finito sotto la lente d'ingrandimento di Digital Foundry, che ha analizzato dettagliatamente il comparto tecnico del nuovo gioco di Toshihiro Nagoshi, ora disponibile su PS4.

Il gioco è basato su una versione aggiornata del Dragon Engine (lo stesso motore di Yakuza 6 The Song of Life) e vanta "la miglior resa visiva tra i giochi di Studio Yakuza", con particolari lodi per quanto riguarda il sistema di illuminazione, in particolare durante le sequenze notturne.

Il gioco gira a 900p su PS4 e 1080p su PlayStation 4 PRO, valori che non compromettono la buona riuscita estetica del gioco, mentre il framerate è pari a 30fps su entrambe le piattaforme, maggiormente stabili su PS4 PRO. Da notare come le cutscene in tempo reale riescano a dare filo da torcere all'hardware, provocando cali piuttosto visibili ma fortunatamente limitati a pochi secondi.

Per saperne di più sul nuovo gioco SEGA vi rimandiamo alla recensione di Judgment per PS4, dove troverete maggiori dettagli sul comparto tecnico e sul gameplay della produzione.