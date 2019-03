Digital Foundry analizza la modalità Battle Royale di Battlefield 5

Dopo una lunga serie di rinvii, Tempesta di Fuoco, la modalità Battle Royale di Battlefield V, è finalmente arrivata ed è disponibile su tutte le piattaforme. Per l'occasione Digital Foundry ha analizzato il comparto tecnico di Firestorm, modalità sviluppata da Criterion.

DF ha testato approfonditamente Tempesta di Fuoco su PS4 PRO, PlayStation 4, Xbox One e Xbox One X, ma si quale piattaforma gira meglio? Su PS4 PRO il gioco utilizza una risoluzione dinamica non meglio chiarita ma che tramite checkerboard rendering dovrebbe "avvicinarsi molto ad un output 4K". Risoluzione dinamica anche su PS4 Standard, anche se in questo caso ovviamente non si andrà oltre i 1080p.

Su Xbox One S e Xbox One Standard Firestorm gira nella maggior parte delle situazioni a 900p mentre su Xbox One X lo scaler dinamico permette di ottenere un risultato quasi sempre vicino ai 2160p, con uno stacco visivo "notevolmente marcato". Per quanto riguarda le performance invece Tempesta di Fuoco resta ancorato ai 60 fps su PS4 PRO e Xbox One X mentre si percepisce qualche calo su PS4 e in particolare su Xbox One S.

Su Everyeye.it trovate la guida di Battlefield V Firestorm per muovere i primi passi all'interno di questa nuova modalità, disponibile gratis per tutti i possessori del gioco dallo scorso 25 marzo.