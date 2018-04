Digital Foundry analizza la patch 4K di DOOM su PS4 Pro e Xbox One X

La scorsa settimana Bethesda ha pubblicato l'aggiornamento di DOOM che aggiunge il supporto 4K per le versioni Xbox One X e PlayStation 4 Pro. Ma come se la cava esattamente questo update? Scopriamolo grazie all'analisi tecnica di Digital Foundry.

Secondo il test effettuato da DF, la patch per il 4K migliora effettivamente la grafica del gioco sulle piattaforme Mid-Gen ma peggiora le prestazioni generali: nelle situazioni più concitate il framerate cala anche di 10fps su entrambe le piattaforme, inoltre si registrano artifatti grafici più o meno fastidiosi.

Sul fronte della risoluzione, con l'aggiornamento in questione DOOM può raggiungere i 2160p su Xbox One X e i 1440p su PlayStation 4 Pro, sebbene nella maggior parte dei casi i valori siano effettivamente inferiori, segno di un engine forse non troppo ottimizzato per queste risoluzioni.