Digital Foundry analizza Resident Evil, RE Zero e RE4 per Nintendo Switch

Capcom ha pubblicato Resident Evil Remastered, Resident Evil 0 e Resident Evil 4 su Nintendo Switch e Digital Foundry ne ha approfittato per proporre la consueta analisi tecnica dei tre giochi in questione.

Resident Evil 4 in particolare gira a 900p in modalità Dock e 600p in modalità portatile, con un framerate a 60 fps non sempre stabile, con crolli nelle situazioni più concitate. Resident Evil Remastered e Resident Evil Zero girano a 30 fps (la risoluzione non è chiara) con frequenti rallentamenti e tempi di caricamento superiori rispetto alle versioni originali, in particolar modo quando la CPU è chiamata a caricare da zero nuove aree da visitare.

Un lavoro all'apparenza solo discreto ma non eccezionale per questi tre classici Capcom, che debuttano su Nintendo Switch con porting non troppo curati dal punto di vista tecnico. In ogni caso, sottolinea Digital Foundry, lo spirito delle produzioni originali non viene intaccato ed i tre giochi restano comunque molto godibili anche sulla console ibrida di Nintendo, in particolar modo in modalità portatile.