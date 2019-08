Digital Foundry analizza The Witcher 3 per Nintendo Switch

Digital Foundry ha pubblicato la video analisi di The Witcher 3 Definitive Edition per Nintendo Switch, titolo mostrato alla Gamescom di Colonia e in arrivo a ottobre sulla console ibrida della casa di Kyoto.

Il porting del gioco CD Projekt RED è sviluppato dallo studio Saber Interactive, il team è dovuto scendere purtroppo a numerosi compromessi estetici e tecnici per adattare l'avventura di Geralt all'architettura della console Nintendo, come testimoniato anche dal nostro Francesco Fossetti nella prova di The Witcher 3 per Switch: il gioco gira a 540p in modalità portatile e con risoluzione dinamica compresa tra 540 e 720p in modalità Dock, in ogni caso un valore non troppo esaltante, che riduce notevolmente il colpo d'occhio generale.

Problemi anche per quanto riguarda il pop-in (con elementi che appaiono e scompaiono in lontananza per ridurre il carico di lavoro della CPU) e la fluidità, con cali di framerate apparentemente marcati nelle situazioni più concitate, mentre i tempi di caricamento risultano ridotti rispetto alle versioni PC, PlayStation 4 e Xbox One. The Witcher 3 Wild Hunt Definitive Edition uscirà il 15 ottobre su Nintendo Switch, oltre al gioco base questa edizione includerà anche le espansioni Hearts of Stone e Blood & Wine.