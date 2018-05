Digital Foundry analizza il trailer di Red Dead Redemption 2: un vero salto generazionale

Pochi giorni fa Rockstar Games ha pubblicato un nuovo e stupendo trailer della storia di Red Dead Redemption 2. Digital Foundry ha subito provveduto ad analizzare il materiale video che, seppur non presenta scene di gameplay, è realizzato con il motore di gioco.

La redazione, a quanto pare, è rimasta veramente impressionata dalle potenzialità della nuova versione del motore grafico RAGE. Nonostante sia stato lanciato anche sulle piattaforme dell'attuale generazione, lo sviluppo di Grand Theft Auto V venne condotto con PlayStation 3 e Xbox 360 in mente. Libera da queste vecchie console, Rockstar ha potuto sfruttare appieno il proprio motore grafico e potenziarlo ulteriormente.

La compagnia non ha specificato su quale piattaforma girano le immagini mostrate, ma si tratta sicuramente di PlayStation 4 Pro oppure Xbox One X. La redazione, inoltre, non esclude che possa trattarsi persino della versione PC, che in realtà non è mai stata annunciata. Il primo vero salto generazionale è visibile nella modellazione dei volti, decisamente migliore a quella offerta in GTA V.

Il materiale video fornito da Rockstar è catturato a 1080p e 30fps, ed è possibile notare l'implementazione di un filtro anti-aliasing post processing che ripulisce le immagini dalla scalettature, di maggiore qualità rispetto a quello che era presente nei precedenti trailer. Alcuni artefatti sono però visibili sui capelli e in particolare sulle code dei cavalli. Risultano attivi anche effetti soft bloom e l'illuminazione volumetrica, che interagisce in maniera egregia con le ambientazioni, mentre non c'è traccia dell'implementazione del motion blur nella maggior parte delle scene. Esattamente come avveniva in Red Dead Redemption, ogni fotogramma è incredibilmente pulito e privo di blur.

Non solo nella modellazione dei volti, molta cura è stata riposta anche sui dettagli dell'abbigliamento, ricchi di particolari e ricoperti realisticamente con sporcizia e neve. Di alto livello anche gli effetti di luce dei falò e dall'esplosione dei proiettili. Qualche dubbio, invece, sulle texture del terreno, che perdono qualità in lontananza a causa del filtro anisotropico implementato, piuttosto basilare.

Per ulteriori informazioni vi consigliamo di guardare il filmato a cura di Digital Foundry che abbiamo allegato a questa notizia. Vi ricordiamo che Red Dead Redemption 2 verrà pubblicato su PlayStation 4 e Xbox One il prossimo 26 ottobre. Vi ricordiamo che tra le nostre pagine trovate tante immagini tratte dal gioco, di cui tre in esclusiva, e anche una corposa anteprima ricca di informazioni a cura di Francesco Fossetti.