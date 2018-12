Fortnite Mobile a 60fps: Digital Foundry analizza le versioni iPhone

Per la loro nuova analisi tecnica, gli esperti di Digital Foundry decidono di tornare sull'isola di Fortnite Battaglia Reale per scoprire come se la cava lo sparatutto free-to-play di Epic Games in ambiente mobile, impostandone il framerate a 60fps sui dispositivi iOS che consentono tale funzione.

L'ultimo approfondimento video di Digital Foundry si focalizza sugli ultimi smartphone della famiglia di iPhone, nella fattispecie iPhone X, XR, XS e XS Max, testimoniando come il kolossal sparatutto di Epic giri fluidamente su tutti i dispositivi analizzati e garantisca un'esperienza paragonabile a quella sperimentabile su PC e console fisse (eccezion fatta per i controlli, s'intende).

Su iPhone X, comunque, gli stessi vertici di Epic Games consigliano di non impostare il framerate di Fortnite a 60fps (o comunque di non mantenerlo per un periodo di tempo prolungato) finché non pubblicheranno una patch apposita che riduca i problemi di surriscaldamento riscontrabili dagli utenti del suddetto melafonino.

Sotto il profilo squisitamente "estetico", la maggiore potenza computazionale offerta dagli ultimi sistemi iOS non migliora più di tanto la grafica di Fortnite rispetto a quanto è possibile godere su altri sistemi mobile, pur riuscendo a fornire un sensibile aumento della frequenza di aggiornamento delle immagini a schermo.

La differenza rispetto ad altre versioni di Fortnite Battaglia Reale, da questo punto di vista, rimane evidente: a tal proposito, Digital Foundry consiglia perciò a Epic di aggiungere un'opzione che consenta ai possessori di uno smartphone di ultima generazione (sia esso iOS o Android) di impostare i parametri grafici del titolo in base alle risorse hardware a propria disposizione, come d'altronde avviene in ambiente PC.



Le alte sfere di Epic Games, dal canto loro, hanno già confermato la volontà di portare la funzione dei 60fps su dispositivi Android nel corso del 2019: anche su sistemi mobile, quindi, il prossimo anno promette di regalare tantissime novità agli appassionati di Fortnite Battaglia Reale.