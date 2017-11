Digital Foundry elenca i giochi che fanno il miglior uso dell'HDR su Xbox One X

ha pubblicato un video in cui vengono mostrati tutti i giochi che fanno il miglior utilizzo dell'su. Tra questi troviamo titoli come Assassin's Creed Origins, Forza Motorsport 7 e Gears of War 4.

Come potete vedere nel filmato proposto in cima alla notizia, la redazione di Digital Foundry ha selezionato i giochi che riescono a sfruttare nel modo migliore l'HDR su Xbox One X: tra questi troviamo Forza Motorsport 7, Gears of War 4, Assassin's Creed Origins, Hitman, Final Fantasy XV e persino Homefront: The Revolution (che proprio sulla nuova console Microsoft riesce a risolvere diversi problemi tecnici visti su Xbox One). In effetti, l'impatto visivo offerto da questi titoli riesce a giovare dei benefici dell'HDR, con una resa dei colori e dei contrasti ancora più convincente. Cosa ne pensate?

Ricordiamo che negli ultimi giorni sono state pubblicate anche le analisi tecniche di Wolfenstein 2: The New Colossus e Star Wars Battlefront 2, accompagnate dal confronto grafico effettuato tra le versioni Xbox One X, PlayStation 4 Pro e PC.