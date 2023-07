Digital Foundry elogia i miglioramenti di Forspoken su PlayStation 5

Forspoken è stato un flop commerciale per svariati motivi, in molti casi di livello tecnico ma non soltanto. Ciò nonostante, dopo gli ultimi aggiornamenti su Playstation 5 da parte degli sviluppatori, Digital Foundry si è dimostrata soddisfatta delle migliorie.

Dopo la prima analisi di Digital Foundry su Forspoken, che aveva messo in luce le numerose carenze tecniche del titolo sviluppato da Luminous Engine, l'ultima tech review ha lasciato trapelare un certo apprezzamento per le migliorie (seppur tardive) apportate alla versione Playstation 5.

Il nuovo test sulla versione 1.2 di Forspoken porta alla luce un sensibile potenziamento dell'occlusione ambientale. Il team, inoltre, ha sopperito ad alcune lacune rilevate nel sistema di illuminazione, migliorato il livello tecnico degli scenari e le prestazioni complessive del prodotto.

Si raggiungono finalmente i 60 FPS stabili in zone in cui prima non si riusciva a travalicare il limite dei 30-40, oppure di godere di 30 FPS in modalità Qualità con Ray Tracing in punti in cui non si riusciva a superare la soglia dei 20.

Gli sviluppatori, a cui sicuramente va dato merito per questo aggiornamento, hanno limato solo alcuni inconvenienti di tipo tecnico, mentre non ci sono stati aggiornamenti o migliorie riguardanti il gameplay di per sé, che conserva tutti i suoi scricchiolii. Forspoken è piaciuto tantissimo ai giapponesi, ma i risultati sono rimasti comunque deludenti. Un analista ha spiegato i motivi per cui Forspoken è fallito.