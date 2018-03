Digital Foundry entusiasta dell'analisi di God of War su PlayStation 4 Pro

Anche Digital Foundry ha recentemente avuto modo di provare nuovamente >God of War , la nuova esclusiva per PlayStation 4 in via di sviluppo presso

Da sempre lodata per il comparto visivo, oltre che per un gameplay frenetico ed appagante, sembrerebbe che la saga di God of War abbia raggiunto un livello qualitativo decisamente superiore con il nuovo capitolo in uscita su PS4. A dichiararlo è proprio Digital Foundry: stando alla video analisi che trovate in cima, il titolo gode su PS4 Pro di una risoluzione 4K upscalata ancor superiore rispetto a quella del già ottimo Horizon: Zero Dawn, oltre che di un'impressionante qualità degli asset, degli effetti particellari e dell'illuminazione volumetrica.

God of War uscirà su PS4 il 20 aprile. Collector's Edition, Bonus Edition e PS4 Pro in edizione speciale sono disponibili per il preordine. Per un ulteriore approfondimento sul titolo di Santa Monica, vi rimandiamo alla nostra nuova anteprima.