I giochi con il miglior comparto tecnico del 2018 secondo Digital Foundry

Digital Foundry ha pubblicato un lungo video della durata di 40 minuti dedicato a quei titoli che nel 2018 si sono distinti particolarmente per un comparto grafico e tecnico in generale, su PC e console come PS4, Xbox One e Nintendo Switch.

Nel video trovano spazio produzioni come Red Dead Redemption 2, God of War, Battlefield V (con particolare riferimento alla versione PC, capace di supportare il Ray Tracing), Shadow of the Tomb Raider, Marvel's Spider-Man (in particolar modo su PS4 Pro) e Shadow of the Colossus, solamente per citarne alcuni.

Red Dead Redemption 2 stupisce anche dal punto di vista audio, la soundtrack è stata giudicata da Rolling Stone "la miglior colonna sonora dell'anno e probabilmente uno dei migliori album del 2018". Siete d'accordo con l'analisi di Digital Foundry sui migliori giochi dell'anno sotto il profilo tecnico oppure avreste inserito altri titoli in classifica? Aspettiamo i vostri pareri nello spazio qui sotto dedicato ai commenti.