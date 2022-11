Digital Foundry impressionata da God of War Ragnarok su PS4: confronto con PS5 e PS4 Pro

Dopo aver definito la versione PS5 di God of War Ragnarok come un gioco PC maxato, Digital Foundry ha approfondito il lato tecnico di tutte le edizioni PlayStation dell'ultima fatica di Sony Santa Monica.

Rispetto alla precedente analisi, i tech enthusiast britannici hanno innanzitutto spiegato come i miglioramenti su PS5 che, ad esempio, abbiamo visto applicati in Horizon Forbidden West - un titolo open world con elementi procedurali - non sono praticabili all'interno di God of War Ragnarok, una produzione maggiormente "artigianale" e più incentrata su una precisa e immutabile direzione artistica di ogni singola area.

Questo però non ha impedito a Santa Monica di attuare dei miglioramenti grafici sull'ammiraglia di Sony: il sistema di illuminazione e la qualità delle ombre sono qui nettamente superiori, specialmente se si sceglie di giocare in modalità risoluzione.

Digital Foundry si però detta molto impressionata anche dalla versione PS4 base, che offre prestazioni stabili e una fluidità di gioco più che soddisfacente (persino meglio della versione PS5 in modalità Risoluzione) grazie ai rarissimi cali di framerate. Sulla console old gen abbiamo una risoluzione di 1080p a 30fps.

Per quanto riguarda PlayStation 4 Pro, il checkerboard rendering viene accantonato in favore dell'anti-aliasing/upscaling temporale (TAAU) con una finestra di risoluzione che varia da 1440p a 1656p. La modalità prestazioni offre una fludità di gioco che si attesta intorno ai 40-50 fps, con cali occasionali fino a 34-35 fps. In questo caso subentra la risoluzione dinamica che oscilla da 1080p a 1656p, anche se il punto più alto rilevato è stato di soli 1152p.

Intanto i giocatori si stanno lamentando dei troppi consigli che God of War Ragnarok offre per la risoluzione dei puzzle.