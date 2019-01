Digital Foundry loda Resident Evil 2: è il miglior remake di sempre?

Digital Foundry ha pubblicato un lungo video con una prima analisi preliminare di Resident Evil 2: in attesa di un resoconto approfondito sul comparto tecnico del gioco Capcom, i primi giudizi sono decisamente positivi.

DF ha analizzato le versioni PC, PS4 e Xbox One, mettendole a confronto con la versione originale per PSOne: Capcom ha dato vita a quello che è stato definito "un remake perfetto", gli sviluppatori sono riusciti ad aggiornare ogni aspetto del gioco (dalla mappa al gameplay) senza snaturare le atmosfere e la storia di Resident Evil 2, ispirandosi al tempo stesso alle migliorie apportate alla serie da Resident Evil 4 ed episodi successivi.

Giudicato positivo in particolar modo il lavoro sui modelli poligonali e sui dettagli di personaggi e zombie, nonchè sulle superfici riflettenti che aiutano ad ottenere notevole impatto visivo. Al momento Digital Foundry non ha diffuso dettagli su risoluzione e framerate, avendo deciso di prendere tempo per giudicare al meglio i progressi rispetto alla demo di Resident Evil 2, anch'essa valutata positivamente e apparentemente simile alla build finale su PC.

Il remake del survival horror Capcom è disponibile da oggi in Europa, per saperne di più vi rimandiamo alla recensione di Resident Evil 2.