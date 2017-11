Digital Foundry mette a confronto Final Fantasy XV su PS4 Pro e Xbox One X

Digital Foundry ha realizzato una nuova video analisi dedicata a, ultimo esponente della saga JRPG di. Il titolo, che già da tempo ha ricevuto il supporto a PlayStation 4 Pro, è stato ora ottimizzato per Xbox One X, la console premium di Microsoft disponibile da oggi sul mercato.

Su Xbox One X, Final Fantasy XV presenta tutte e tre le modalità di gioco presenti su PS4 Pro, ma Digital Foundry consiglia caldamente la modalità High, che vi garantisce la miglior resa grafica possibile a 30FPS fissi. Sulla console Microsoft, la risoluzione dinamica del gioco arriva ad un picco massimo di 3360x1890 e ad un minimo di 1360p, numeri non troppo differenti da quelli riscontrabili sulla console Sony. Ciò che fa davvero la differenza, in questo caso, è che su One X la risoluzione è sempre nativa (nonostante le parole di Tabata), contrariamente a quanto avviene su Pro: ciò che ne scaturisce, è un impatto visivo "decisamente superiore", e scevro da artefatti grafici. Inoltre, nessun problema è stato riscontrato nei riguardi del frame-rate o del frame pacing, quest'ultimo ancora presente su PS4 Pro.

A questo vanno ad aggiungersi ombre e filtro anisotropico superiore, mentre l'unica nota negativa è costituita da motion blur e temporal anti-aliasing che, quando in movimento, non sempre riescono a mantenere un'immagine nitida. L'interfaccia utente rimane invece agli standard 1080p, esattamente come su PS4 Pro. Per un approfondimento ulteriore vi rimandiamo a questo indirizzo.

Ricordiamo infine che Final Fantasy XV: Comrades, espansione multiplayer online del gioco, è ora disponibile su PS4 e Xbox One.