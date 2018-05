Digital Foundry: sarebbe possibile una PS4 ibrida in stile Switch?

Digital Foundry ha pubblicato un nuovo video speciale sul proprio canale, ponendosi una domanda molto interessante: se solo volesse, Sony potrebbe realizzare una versione ibrida di PlayStation 4 sulla falsariga di Nintendo Switch?

Riuscite a immaginare una nuova versione di PlayStation 4 in grado di trasformarsi in una console portatile? Se l'è chiesto anche la redazione di Digital Foundry, facendo qualche analisi sulle difficoltà ingegneristiche che richiederebbe un'operazione del genere.

Sappiamo tutti che Nintendo è riuscita perfettamente nell'intento con Switch, ma è anche vero che l'hardware PlayStation 4 sarebbe ancora più complicato da gestire a causa della sua potenza di calcolo. La necessità di compattare l'hardware in uno spazio più piccolo, infatti, obbligherebbe a trovare soluzioni molto ingegnose per il sistema di raffreddamento e il risparmio energetico, con la necessità di garantire una buona autonomia quando la console viene trasportata fuori casa.

Secondo la redazione inglese, pur con i progressi attuali della tecnologia, non sarebbe affatto semplice realizzare una versione ibrida di PlayStation 4. Una cosa però è certa: al prossimo E3 2018 Sony non avrà alcuna intenzione di fare nuovi annunci sull'hardware, visto che il focus sarà tutto concentrato sulle grandi esclusive in arrivo come Death Stranding e The Last of Us: Part 2.