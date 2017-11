Digital Foundry soddisfatta dalla retrocompatibilità di Xbox One X

ha messo alla prova la retrocompatibilità di, notando dei miglioramenti tangibili in diversi giochi per Xbox One in azione sulla nuova console senza l'ausilio di alcuna patch.

Grazie alla retrocompatibilità disponibile su Xbox One X, infatti, sulla nuova console Microsoft si possono ottenere diversi benefici tecnici anche sui titoli Xbox One che non hanno ricevuto alcuna patch per il supporto ai 4K, come tempi di caricamento più rapidi, un frame rate più stabile, un filtraggio migliore per le texture e una risoluzione più alta per i giochi che impiegano lo scaling dinamico.

La redazione inglese ha confermato la bontà dei questi benefici tecnici, sottolineando come su Xbox One X tutti i giochi possano godere di un vsync più robuto, eliminando così i fastidiosi effetti del tearing. Tra i titoli analizzati, Digital Foundry è rimasta impressionata dai miglioramenti grafici di Halo 5, in grado di restituire una resa più pulita su Xbox One X, senza parlare del frame rate di The Witcher 3, dove si riescono a mantenere i 30 FPS fissi anche nelle fasi esplorative all'aperto.

Con l'occasione vi ricordiamo che sulle nostre pagine trovate la Recensione di Xbox One X.