Digital Foundry torna su Far Cry 5 e ne analizza la versione Xbox One X

si conferma un'ottima console dal punto di vista della bruta potenza di calcolo: ce lo conferma il, che ha analizzato la versione per l'ammiraglia Microsoft di. Come se la sarà cavata il nuovo sparattutto open world sviluppato da Ubisoft? Scopritelo insieme a noi!

Dopo averlo analizzato su PS4 e PS4 Pro, il Digital Foundry torna ad esaminare Far Cry 5 sull'ammiraglia di Microsoft, Xbox One X. La versione per l'ultima console della casa di Redmond sembra essere la migliore in assoluto, in grado di sbaragliare anche la diretta concorrente PS4 Pro. Un ottimo risultato per la console, che riesce a dare così un senso a quel pizzico di potenza in più che cela sotto la sua nera scocca.

In generale, comunque, ci sentiamo di dire che tutte le versioni del gioco si comportano abbastanza bene, su tutte le piattaforme; certo la potenza aggiuntiva di One X fa qualche differenza rispetto alle console Sony.

Far Cry 5 è l'ultima episodio dell'omonima saga sviluppata da Ubisoft, e vi porterà ad Hope County, nel Montana, in una pericolosissima cittadina dominata da uno strano culto religioso. E voi avete già acquistato il gioco? Avete già trovato la casa infestata degli O’Hara?