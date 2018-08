Digital Tales annuncia SBK Team Manager con un breve teaser

Per la prossima reincarnazione mobile del marchio SBK, lo studio italiano Digital Tales cambia rotta e si allea con gli esordienti Pixel Racers per deviare dal classico gioco di corse in cui si prendevano le parti di uno dei piloti del Campionato Mondiale Motul FIM Superbike...

Giocando si scoprirà come funziona un vero team, e quanto può risultare adrenalinica ed impegnativa la gestione di ingegneri, meccanici, tecnici ed un numero incredibile di dati, che se ben utilizzati faranno la differenza. Senza un buon team infatti, neppure il miglior pilota in assoluto può aspirare alla vittoria.

Tantissime le caratteristiche del gioco che verranno svelate da qui al prossimo autunno, periodo di lancio del gioco, che soddisferà i palati più raffinati per quello che concerne i manageriali. SBK Team Manager sarà di fatto il primo manageriale a due ruote con grafica 3D per smartphone e tablet e presenterà un gameplay diviso in 3 specifiche fasi: la ricerca del budget e quindi degli sponsor con la loro gestione, la fase pre-gara con la messa a punto del mezzo nelle prove libere e la fase di gara vera e propria, con la modalità 3D Live Racing, che consentirà di monitorare la corsa in tempo reale, interagendo coi piloti tramite un’interfaccia tattica e i pit board dal muretto. Come sempre saranno presenti tutte le licenze ufficiali del Mondiale Superbike.