I Dignitas ritornano su League of Legends: sarà fusione con i Clutch Gaming

Nuova anteprima rivelata da Jacob Wolf, giornalista di punta della scena internazionale di League of Legends. Secondo le fonti pervenute alla testata ESPN, la storica organizzazione dei Dignitas starebbe lavorando per tornare a competere nella massima serie del MOBA targato Riot Games.

Artefice del ritorno la Harris Blitzer Sports & Entertainment, azienda proprietaria di maggioranza della squadra NBA dei Philadelphia 76ers e dei Dignitas, che avrebbe trovato l’accordo economico con gli Houston Rockets per l’acquisizione dello slot dei Clutch Gaming, squadra attualmente partecipante al campionato LCS nordamericano.

La collaborazione tra l’organizzazione dei Dignitas, che vanta 16 anni di competizioni su svariati titoli, e i 76ers era iniziata già nel 2017 con la presentazione dei giocatori nell’arena NBA della franchigia di Philadelphia. Dopo un anno nel campionato nordamericano di League of Legends, la squadra si era vista rifiutata la sua candidatura per entrare nel nuovo modello franchising dell’LCS con Riot Games che aveva preferito altri progetti.

Tra cui, appunto, la squadra dei Clutch Gaming legata agli Houston Rockets, altra franchigia NBA. Il cambio, tuttavia, non sarà repentino: l’accordo prevederebbe il rebranding solo a fine 2019, presumibilmente dopo la fine dei mondiali di League of Legends.

I Clutch diventerebbero così la prima franchigia dell’LCS ad aver venduto il proprio slot. Il prezzo sarebbe stato fissato a 20 Milioni di $.

Di questi, 12,5 saranno pagati dalla Harris Blitzer per la determinazione del nuovo assetto societario: una nuova entità che possiederà sia i Dignitas che lo slot dei Clutch Gaming con il 31,8% delle quote che rimarranno ai Rockets, mentre il complementare 68,2% alla Harris Blitzer. I 7,5 Milioni $ rimanenti saranno invece utilizzati come fondo per finanziare le attività dell’organizzazione fino al 2021.