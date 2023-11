Diletta Leotta è Lara Croft in questo cosplay di Tomb Raider per un Halloween da paura

Mentre gli appassionati sono in attesa di novità per Tomb Raider Next , il cui progetto pare essere a rischio visti gli ultimi licenziamenti in casa Crystal Dynamics, il mito di Lara Croft continua a crescere. La popolarità dell'archeologa avventuriera la si è vista soprattutto nel corso della notte delle streghe di Halloween.

Con l'uscita di Tomb Raider I-III Remastered che si avvicina, la sera del 31 ottobre 2023 sono state numerose le ragazze in tutto il mondo che hanno deciso di travestirsi da Lara Croft, nel corso degli anni divenuto un simbolo di femminismo ed eroina più conosciuta del mondo videoludico, e non solo. Tra chi ha vestito i panni della protagonista di Tomb Raider troviamo anche la più famosa tra le showgirl italiane, la star dei social Diletta Leotta.

Mentre Netflix lavora alla nuova serie animata di Tomb Raider, gli appassionati fremono in attesa dei tanti progetti in arrivo. Tra i fan di Lara pare esserci anche la nostra Diletta, che per la nottata di Halloween ha esibito un bellissimo costume ispirato al film Tomb Raider con Angelina Jolie come attrice protagonista.

In questo cosplay di Lara Croft da Tomb Raider l'archeologa veste in nero, con pants e top crop comodi per le impervie scalate a cui si sottoporrà. Armata di tutto punto, con coppia di pistole ancora nei foderi e coltello tattico nella cintura del pantaloncino, cosplayer d'eccezione è Diletta Leotta.