Dillon's Dead Heat Breakers in arrivo il 10 maggio su Nintendo 3DS

In occasione deldi stasera, la casa di Kyoto ha annunciato chesarà disponibile sua partire dal prossimo 10 maggio. Vediamo il gioco in azione in un nuovo video.

Nel gioco torneremo a vestire i panni di un armadillo cowboy che dovrà contare sui propri riflessi e sulla rapidità per superare le varie sfide proposte al giocatore. Per farvi una prima idea sulle meccaniche potete guardare il nuovo gameplay trailer mostrato durante il Nintendo Direct: lo trovate in cima alla notizia.

Ricordiamo che Dillon's Dead Heat Breakers sarà disponibile su Nintendo 3DS a partire dal prossimo 10 maggio. Sapevate che per la console portatile è stato annunciato anche il remake di Luigi's Mansion?