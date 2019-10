La dimensione horror di Werewolf: The Apocalypse Earthblood nel reveal trailer del PDXCon

Le alte sfere di Bigben e gli sviluppatori di Cyanide volano a Berlino per mostrare al pubblico del PDXCon 2019 il reveal trailer di Werewolf The Apocalypse Earthblood, il nuovo action ruolistico in salsa horror ambientato nella dimensione di World of Darkness.

La presentazione ufficiale del nuovo titolo degli autori francesi di Call of Cthulhu e Of Orcs and Men ci proietta nell'universo del Werewolf per farci immedesimare in Cahal, un lupo mannaro emarginato dal suo branco e costretto alla fuga che sarà chiamato a fare ritorno al suo clan per salvarlo dalla minaccia incombente degli esseri umani e della loro incuria per la natura.

Il potente guerriero che interpreteremo giocherà un ruolo determinante nel tessuto narrativo che andrà dipandandosi durante l'avventura e, conseguentemente, nel destino del suo popolo e della guerra tra Garou e Pentex, un conflitto che potrebbe comportare delle conseguenze devastanti per Gaia, la Madre Terra, e per tutti gli esseri viventi che fanno affidamento su di lei.

Nella speranza di potervi mostrare al più presto le primissime scene di gioco di Werewolf The Apocalypse Earthblood, vi lasciamo in compagnia dell'ultimo video dal PDXCon tedesco e vi ricordiamo che il nuovo action GDR di Bigben (che ne ha acquisito i diritti nel 2018 da Focus Home Interactive) e Cyanide approderà su PC, PS4 e Xbox One in un periodo non meglio specificato del 2020.