Le dimensioni del DualSense di PS5 a confronto con il DualShock 4

Sony non ha ancora annunciato peso e dimensioni del nuovo controller DualSense di PS5 tuttavia c'è chi ha già provato a metterlo a confronto con il DualShock 4, come gli autori del sito Playstationing.

In modo piuttosto artiginale le immagini dei due joypad sono state sovrapposte, il risultato è che le linee e le forme del DualSense risultano più corpose, la parte superiore avrà dimensioni più ampie e arrotondate, così come le impugnature. Anche i trigger subiranno piccole modifiche relative ad angolazioni e dimensioni mentre i tasti presenti sulla parte frontale non subiranno cambiamenti ad esclusione di Create (sostituisce il tasto Share) e Options, questi ultimi appaiono decisamente più piccoli rispetto a quelli del DualShock 4 oltre a godere di una nuova posizione.

In linea generale Sony sembra aver abbandonato alcune forme particolarmente spigolose per abbracciare un design più tondeggiante, probabilmente a vantaggio anche della maneggevolezza e della presa, anche se questi aspetti potranno essere valutati solamente in un secondo momento.

Il DualSense arriverà insieme a PlayStation 5 il prossimo autunno