Le dimensioni di Nintendo Switch Lite a confronto con le altre console portatili

Dopo mesi di indiscrezioni, la casa di Kyoto ha finalmente annunciato Nintendo Switch Lite, una versione più accessibile della console ibrida che fa a meno delle funzionalità casalinghe per puntare tutto sul gaming in mobilità.

In virtù di ciò, il nuovo membro della famiglia vanta dimensioni ridotte. Come abbiamo già avuto di vedere nella nostra analisi dello schermo, Nintendo Switch Lite ha uno display di 5,5 pollici, misura 91,1 x 208 x 13,9mm e pesa 275g, contro i 6,2 pollici, 102 x 239 x 13,9mm e 398g (con i Joy-Con collegati) della sorella maggiore. Ma come si comporta nei confronti delle altre console portatili? Scopriamo assieme!

Console | Dimensione schermo| Dimensioni dispositivo | Peso

Nintendo Switch Lite : 5,5" | 91,1 x 208 x 13,9mm | 275g

: 5,5" | 91,1 x 208 x 13,9mm | 275g Nintendo Switch : 6,2" | 102 x 239 x 13,9mm (Joy-Con collegati) | 398g

: 6,2" | 102 x 239 x 13,9mm (Joy-Con collegati) | 398g New Nintendo 3DS : 3,88" (superiore), 3,3" (inferiore) | 80,6 x 142 x 21,6mm (chiuso) | 253g

: 3,88" (superiore), 3,3" (inferiore) | 80,6 x 142 x 21,6mm (chiuso) | 253g New Nintendo 3DS XL : 4,88" (superiore), 4,18" (interiore) | 93,5 x 160 x 21,5mm (chiuso) | 329g

: 4,88" (superiore), 4,18" (interiore) | 93,5 x 160 x 21,5mm (chiuso) | 329g Nintendo 2DS : 3,53" (superiore), 3,02" (inferiore) | 127 x 144 x 20,3mm | 260g

: 3,53" (superiore), 3,02" (inferiore) | 127 x 144 x 20,3mm | 260g New Nintendo 2DS XL : 4,88" (superiore), 4,18" (interiore) | 86,3 x 160 x 13,9mm (chiuso) | 260g

: 4,88" (superiore), 4,18" (interiore) | 86,3 x 160 x 13,9mm (chiuso) | 260g PlayStation Vita Slim : 5" | 83,5 x 182 x 15mm | 219g

: 5" | 83,5 x 182 x 15mm | 219g PSP 3000: 4,3" | 71 x 169 x 19mm | 189g

Cosa ne pensate? Credete che Nintendo Switch Lite abbia le dimensioni giuste per una console portatile? Il lancio, ricordiamo, è previsto per il prossimo 20 settembre in tre differenti colorazioni, Grigio, Turchese e Giallo, al prezzo di 219,99 euro. Alcuni giochi non saranno compatibili con Nintendo Switch Lite senza l'utilizzo di Joy-Con.