Dimensioni di Xbox Series X, quanto misura? Ecco le nuove immagini della console nextgen

Grazie all'ultimo approfondimento di Digital Foundry e al reveal completo delle specifiche hardware di Xbox Series X, arrivano anche i chiarimenti da parte di Microsoft sulle dimensioni della console nextgen con tanto di "immagini radiografiche" della componentistica interna.

La scheda realizzata dai progettisti del colosso tecnologico americano illustra le dimensioni esatte della console di prossima generazione, fissandole a 15,1 x 15,1 x 30 cm, differentemente da quelle dell'attuale Xbox One X (30 x 24 x 6 cm).

Tutte le innovazioni hardware e grafiche promesse da Microsoft, naturalmente, si rifletteranno sul design a torre della console (una scelta dettata dall'utilizzo di un sistema di dissipazione "ibrido" a ventola e a camera di vapore) e conseguentemente sul suo peso, che difatti passa dai 3,69 chilogrammi di Xbox One X ai 4,45 Kg di Xbox Series X.

In calce alla notizia trovate tutte le immagini in alta definizione che Microsoft ha realizzato per mostrarci i diversi componenti interni del sistema nextgen che la casa di Redmond conferma di voler lanciare a Natale 2020 nonostante le attuali preoccupazioni internazionali legate al diffondersi del Coronavirus. Su queste pagine trovate anche un approfondimento che chiarisce la questione dell'SSD e dello slot di espansione di Xbox Series X.