Dino Crisis arriva su PlayStation Plus? Regina sta per tornare, forse

Dino Crisis non figura tra i giochi PS1 disponibili su PlayStation Plus eppure il PlayStation Store di Hong Kong ha utilizzato proprio una immagine di Regina per promuovere il catalogo di giochi classici per gli abbonati a PS Plus Premium e Extra.

Dino Crisis non è disponibile in formato digitale per l'acquisto e non è incluso come detto nella lista dei giochi classici PS1 e PSP pubblicata da Sony, eppure l'artwork utilizzato non lascerebbe spazio a molti dubbi, tra i "Giochi Classici PlayStation Plus" ci sarà anche Dino Crisis, prima o poi, a meno che non si tratti di un banale errore nell'utilizzo delle grafiche e degli assets promozionali.

Il catalogo giochi PlayStation Plus Premium ed Extra è in continuo aggiornamento, Sony pubblicherà nuovi giochi due volte al mese e non è escluso quindi che Dino Crisis possa arrivare molto presto, magari sin dal lancio in Europa dal momento che i giochi di debutto per il nostro continente non sono ancora stati confermati.

Uscito nel 1999 su PlayStation, Dino Crisis è stato più volte etichettato come un "Resident Evil con i dinosauri", il gioco ha riscosso un notevole successo tanto da vedere la pubblicazione di un sequl e di un terzo episodio, quest'ultimo però passato piuttosto inosservato agli occhi del grande pubblico.