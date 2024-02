Dino Crisis, la classifica dal più brutto al più bello: riscopriamo la serie Capcom

Nonostante sia ferma dall'ormai lontanissimo 2003, la serie di Dino Crisis è ancora oggi ricordata con grande affetto dagli appassionati. L'opera Capcom ha regalato emozioni e ricordi incancellabili in particolare con i primi giochi, che fecero furore soprattutto sulla prima PlayStation.

Capcom sta chiedendo ai fan se desiderano nuovi Dino Crisis, ma finora il brand non ha mai fatto il suo ritorno nemmeno attraverso una riproposizione dei titoli più vecchi. Per ora non resta che aspettare, magari riscoprendo la serie di Dino Crisis dal gioco più brutto a quello più bello. Spazio alla classifica:

4) Dino Stalker

L'unico spin-off di Dino Crisis è in realtà il terzo episodio di Gun Survivor, serie in stile Sparatutto su Binari generalmente incentrata su Resident Evil, ma che rimescolò le carte in tavola con Dino Stalker pubblicato su PlayStation 2 nel 2002. Sfortunatamente è anche il peggior gioco a tema Dino Crisis mai realizzato: brevissimo, con un fattore rigiocabilità nullo, poco stimolante e senza nessun guizzo creativo. Dino Stalker di certo non rende onore né al suo genere di appartenenza, nel al franchise di cui fa parte.

3) Dino Crisis 3

L'episodio che nel 2003 ha posto fine al franchise, con Capcom che lo metterà in disparte senza mai più produrre nuovi giochi fino ad oggi. Ma in fondo non sorprende la decisione della compagnia di Osaka: complice un radicale cambio di personaggi e setting (ambientato su una stazione spaziale nel futuro), ed un gameplay ormai totalmente votato all'azione, Dino Crisis 3 deluse critica e pubblico per la sua giocabilità macchinosa, un level design caotico ed un comparto estetico privo d'ispirazione. L'esclusiva Xbox si è dimostrata un prodotto mediocre dalle vendite sotto le aspettative: non sorprende che molti fan facciano finta che non esista.

2) Dino Crisis 2

Per il secondo capitolo pubblicato nel 2000, Capcom optò per un cambio piuttosto netto in termini di giocabilità: se infatti il primo gioco aveva un'impostazione da puro survival horror, Dino Crisis 2 abbracciava un'impostazione di stampo maggiormente Action Arcade con ritmi molto più frenetici rispetto al passato. Nonostante il cambio di genere, Dino Crisis 2 restava comunque un prodotto godibilissimo e a suo modo avvincente grazie a una giocabilità ben collaudata e combattimenti spettacolari. Peccato durasse un po' troppo poco.

1) Dino Crisis

Non poteva andare diversamente: l'originale Dino Crisis è diventato un vero e proprio fenomeno di culto capace di conquistare il cuore di tutti i giocatori che hanno vissuto i suoi orrori. Descriverlo come un "Resident Evil con i dinosauri" rende appieno l'idea della sua essenza, ma Dino Crisis aveva comunque una propria identità ben definita e una sua direzione che lo hanno reso uno dei migliori esponenti dei survival horror di quegli anni. Tensione, munizioni risicate, il carisma della protagonista Regina e i temibili dinosauri da combattere sono gli ingredienti di un prodotto indimenticabile: Dino Crisis era davvero bello, e la speranza è che prima o poi faccia per davvero il suo ritorno in scena.