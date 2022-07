Dino Crisis compie 23 anni: Capcom celebra l'anniversario su Twitter

Nonostante abbia all'attivo soltanto quattro giochi totali (la trilogia principale e lo spin-off Dino Stalker) e sia ormai completamente ferma da quasi 20 anni, la serie di Dino Crisis è rimasta ben impressa nel cuore e nella mente dei fan, che ancora oggi ne sognano un ritorno in grande stile.

Capcom purtroppo non sembra avere nessun progetto per il franchise, confermando inoltre che non esistono collegamenti tra Dino Crisis ed Exoprimal, quest'ultimo uno shooter in terza persona incentrato sulla cooperativa online, che mette i giocatori contro vari dinosauri in un contesto futuristico. Eppure, l'annuncio della nuova IP ha alimentato ancora una volta i sogni e le speranze dei giocatori, che vogliono restare fiduciosi su un eventuale ritorno dell'iconica serie.

Nel frattempo, esattamente l'1 luglio 1999 il primo Dino Crisis faceva il suo esordio sulle PlayStation giapponesi, per poi arrivare pochi mesi dopo anche negli Stati Uniti ed in Europa: gli appassionati si ritrovarono tra le mani un coinvolgente survival horror in stile Resident Evil, ma con velociraptor e T-Rex al posto di zombie e Tyrant. E attraverso i propri canali social, Capcom si è ricordata che oggi sono appunto passati 23 anni dall'inizio della serie.

Il messaggio condiviso dall'azienda, tuttavia, si limita soltanto a celebrare la ricorrenza e nulla più, ma il fatto che ci abbia comunque realizzato un post ha subito mandato in estasi i giocatori attraverso i forum più popolari come ResetERA. E c'è anche chi si augura che i primi due giochi possano prima o poi arrivare nel nuovo PlayStation Plus disponibile dal 23 giugno in Europa.



Se di remake, reboot o nuovi giochi non se ne parla, che Capcom possa prima o poi riproporre i due classici all'interno dei nuovi abbonamenti?