Dino Crisis e due giochi PSP rivelati e poi rimossi da PlayStation Plus: che succede?

Attraverso le pagine del PlayStation Blog, Sony ha comunicato quali saranno i giochi del PlayStation Plus Extra e Premium di luglio 2022, con il servizio che si arricchirà di diverse produzioni di spessore quali Final Fantasy VII Remake Intergrade, diversi Assassin's Creed e l'inedito Stray.

C'è spazio anche per qualche classico del passato, collegato alla PSP: LocoRoco Midnight Carnival e No Heroes Allowed andranno ad arricchire il catalogo della prima console portatile Sony. E in un primo momento sembrava che la lista dei titoli per le vecchie PlayStation dovesse essere più corposa e vantare tra l'altro alcuni nomi piuttosto rilevanti: sul PlayStation Blog italiano, infatti, si parlava anche dell'arrivo di SoulCalibur Broken Destiny e Ridge Racer 2 per PSP, oltre a Dino Crisis per PS1, addirittura.

Purtroppo il tutto si è rivelato essere un errore da parte di PlayStation Blog Italia, che ha poco dopo aggiornato la pagina rimuovendo dall'elenco i tre titoli sopra citati. La strana, grossa svista è stata notata anche da alcuni insider come Nibellion, che su Twitter ha infatti avvisato della rimozione di Dino Crisis e delle due produzioni PSP dai i giochi in arrivo il prossimo 19 luglio.

Nessuno dei tre titoli sarà dunque disponibile a luglio su PlayStation Plus Premium, ma l'errore fa comunque discutere anche perché non è chiaro da cosa possa essere derivato. I nomi citati, infatti, sembrano essere troppo specifici per un errore in malafede, e non è da escludere a questo punto che siano stati effettivamente presi in considerazione per essere aggiunti nel nuovo PlayStation Plus in un futuro prossimo (magari nell'aggiornamento di agosto?). Per adesso si tratta di semplici speculazioni, dunque non resta che attendere maggiori dettagli nelle prossime settimane e vedere se Dino Crisis, Ridge Racer 2 e SoulCalibur Broken Destiny faranno il loro esordio sul servizio Sony prima o poi.

Tra l'altro Dino Crisis ha da poco compiuto 23 anni: sarebbe stato bello per i fan festeggiare la ricorrenza rigiocandolo grazie al PS Plus.