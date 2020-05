Dino Crisis Fan Remake, procedono i lavori: nuovo gameplay teaser

Gli sviluppatori indipendenti del Team Arklay stanno continuando a lavorare al fan remake del primo Dino Crisis, e come prova hanno pubblicato un nuovo, breve teaser del gameplay.

Il filmato non è particolarmente lungo o elaborato, ma ci mostra una nuova ambientazione e Regina alla prese con un Velociraptor. Il progetto, ricordiamo, è in via di sviluppo dal luglio dello scorso anno con l'ausilio dell'Unreal Engine 4 e, considerato i limiti di un semplice gruppo di sviluppatori dilettanti, è ancora ben lungi dal definirsi completo. Lo scorso dicembre, quando il Team Arkley ha condiviso il precedente trailer del fan remake di Dino Crisis, ha affermato di essere al 40% dell'opera. Le potenzialità, in ogni caso, ci sono, e continueremo a seguirne la lavorazione.

Nonostante abbia riportato in auge i vecchi capitoli della serie Resident Evil con dei veri e propri remake, e nonostante le pressanti richieste da parte dei giocatori, Capcom non ha ancora mostrato interesse nel riservare lo stesso trattamento ai due giochi a base di dinosauri di Shinji Mikami e Shu Takumi. Secondo alcuni recenti rumor la casa di Osaka si troverebbe al lavoro su un remake non meglio specificato, che in molti tuttavia associano a Resident Evil 4 Remake. Nel frattempo, la comunità dei videogiocatori sta facendo di tutto per preservare la memoria di una saga breve ma mai dimentica: di recente è stata pubblicata la mod Dino Crisis HD REbirth, che dà una bella svecchiata alla vecchia versione per PC.