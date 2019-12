Dino Crisis Fan Remake: lo sviluppo procede a gonfie vele, stando al nuovo video gameplay

Gli sviluppatori dilettanti del team Arklay confermano che i lavori sul progetto di Dino Crisis HD Fan Remake procedono spediti e che tutto sta andando secondo i piani: eccone la conferma nel video gameplay confezionato per festeggiare il nuovo anno.

Ad accompagnare il nuovo filmato di gioco in salsa Unreal Engine 4 troviamo anche un diario di sviluppo che descrive l'impegno profuso da questo gruppo di appassionati di Dino Crisis per riportare in auge la proprietà intellettuale di Shu Takumi e Shinji Mikami con un gioco che, nelle loro intenzioni, sarà disponibile su PC nel corso del 2020 e in via del tutto gratuita.

A detta del Team Arklay, al titolo starebbero lavorando cinque persone, ma con la concreta possibilità dell'ingresso futuro di altri membri: il progetto, infatti, è completo solo al 40%, da qui la necessità di altri programmatori e designer che aiutino a velocizzare il processo di sviluppo.

Nella sua versione finale, il titolo vanterà nuove aree esplorabili ed elementi di gameplay inediti, sia per arricchire l'esperienza ludica degli utenti ma anche, e soprattutto, per evitare agli sviluppatori le beghe legali a cui, con ogni probabilità, dovranno far fronte gli autori della Remaster fan made di Red Dead Redemption su PC. Anche per questo, il Team Arklay ci tiene a sottolineare che il progetto è passibile di modifica in qualunque momento, specie qualora i vertici di Capcom decidessero di annunciare il "vero" Remake di Dino Crisis per PS5 e Xbox Series X in coincidenza del ventennale dall'uscita del capolavoro originario.