Dino Crisis HD Fan Remake: c'è anche Regina nel nuovo trailer

I lavori sul remake in alta definizione di Dino Crisis ad opera di alcuni appassionati continuano senza sosta e a dimostrarlo è il recente filmato che mostra anche il modello poligonale di Regina, la protagonista dai capelli rossi.

Il video in questione, il quale dura solo una manciata di secondi, mostra le potenzialità dell'Unreal Engine 4 e ci permette di fare un rapido giro di uno dei primissimi edifici che si visitano nel gioco, al cui interno c'è un'area inaccessibile a causa di una sorta di recinzione laser. Nella parte finale del filmato si vede anche il cadavere di un piccolo dinosauro e Regina, tutto catturato in tempo reale.

Purtroppo il gameplay di questo remake non è ancora stato mostrato pubblicamente e tale dimostrazione punta esclusivamente a far vedere al pubblico la bontà grafica del lavoro svolto dal Team Arklay's. Nella descrizione del video caricato su YouTube viene chiaramente specificato che gli sviluppatori stanno lavorando alacremente per pubblicare il primo video di gameplay e hanno annunciato che si è aggiunto al team anche Jon Rob, il quale si occuperà della colonna sonora.

Nel caso voleste vedere altro materiale, vi invitiamo a dare un'occhiata al filmato sulle ambientazioni di Dino Crisis HD Fan Remake, nel quale si vedono la stanza dedicata al salvataggio, lo spogliatoio e tanto altro.