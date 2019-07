Dino Crisis HD Fan Remake, un nuovo video mostra altre ambientazioni

La scorsa settimana vi abbiamo parlato di Dino Crisis HD Remake 2020, altisonante titolo di un remake fan made del survival horror Capcom. Oggi gli autori del progetto hanno diffuso un nuovo video che mostra alcune ambientazioni del gioco.

Il remake di Dino Crisis è realizzato con l'Unreal Engine 4, al momento gli autori hanno creato alcune stanze a scopo di test, tra cui Save Room, Locker Room e la Main Hall, che potete vedere nel video pubblicato qui sopra. Il Team Arklay ha assicurato che farà di tutto per completare i lavori, allo stato attuale non sono stati ancora creati i modelli di Regina o dei dinosauri e il tutto si riduce ad una manciata di stanze ancora da completare, ricordiamo che si tratta di un lavoro amatoriale portato avanti da sviluppatori indipendenti nel tempo libero senza scopo di lucro.

Capcom potrebbe intervenire per bloccare i lavori, come accaduto nel caso di Resident Evil 2 Remake sviluppato dai ragazzi italiani di Invader Studios: il team romano ha incontrato in seguito i vertici della casa giapponese, da questo incontro è nato non solo il remake ufficiale del gioco ma anche Daymare 1998, survival horror made in Italy ispirato proprio al classico Capcom.

Cosa ne pensate di un possibile remake ufficiale di Dino Crisis? Sareste favorevoli a questa ipotesi?