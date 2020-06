Dino Crisis, Mega Man e nuove IP erano in sviluppo negli studi di Capcom Vancouver

Lo studio Capcom di Vancouver ha chiuso i battenti ormai da alcuni anni, dopo aver pubblicato Puzzle Fighter per smartphone come ultimo gioco. A quanto pare però tanti altri progetti erano in fase di sviluppo presso la compagnia, come rivelato da un nuovo video pubblicato dal canale YouTube DidYouKnowGaming?.

Nello specifico il video cita un gioco conosciuti con il nome in codice Brazil, apparentemente uno sparatutto Sci-Fi dal ritmo non troppo frenetico e con alcuni elementi presi in prestito da Dead Rising. altro progetto citato è New Frontier, altro shooter futuristico descritto come un "Destiny prima di Destiny", inoltre viene ripreso il rumor di uno sparatutto con ambientazione paranormale nell'America degli anni '70 e legato a doppio filo con Ghost n Goblins.

Non è finita qui perchè Capcom Vancouver aveva creato anche vari prototipi che però non hanno mai ricevuto l'approvazione da parte del publisher di Osaka, tra questi anche nuovi episodi di Dino Crisis e Onimusha oltre ad un Mega Man a scorrimento orizzontale e uno spin-off di Resident Evil.

Il team è noto per aver prodotto tutti gli episodi di Dead Rising (ad eccezione del primo) ma dopo la tiepida accoglienza riservata a Dead Rising 4 Capcom Vancouver ha iniziato a lavorare anche su giochi mobile, prima della chiusura definitiva.