Dino Crisis non arriva su PS Plus: consoliamoci con il Fan Remake in Unreal Engine 5

Negli scorsi giorni Capcom ha celebrato i 23 anni di Dino Crisis, uscito il primo luglio del 1999 sulla prima PlayStation ed ancora oggi ricordato con affetto da numerosi appassionati in giro per il mondo, che da tempo ne invocano un remake.

Tutto però continua a tacere in merito al possibile ritorno del franchise, con la casa di Osaka che non ha nessun progetto per riportare in vita la sua amata IP ferma ormai dal lontano 2003. Addirittura Dino Crisis era stato incluso per errore tra i giochi PlayStation Plus di luglio 2022, una svista a parte di PlayStation Blog Italia che, tuttavia, lascerà l'amaro in bocca a tutti i giocatori che già fremevano dalla voglia di rigiocare il classico Capcom su PS4 e PS5.

Dino Crisis tornerà mai? Nella speranza che la risposta prima o poi diventi affermativa ci pensano i fan a mantenere vivo il ricordo del brand. Il canale Youtube TeaserPlay ha infatti pubblicato un video del remake amatoriale di Dino Crisis realizzato in Unreal Engine 5: si tratta di un semplice Concept Trailer che mostra tuttavia una cura considerevole nella riproduzione degli scenari e dei terribili dinosauri ancora più minacciosi grazie alla potenza del motore grafico di Epic Games.

Tra l'altro non si tratta del primo lavoro fan-made dedicato alla serie: un altro artista aveva infatti creato il proprio remake in Unreal Engine 5 di Dino Crisis, mostrando un superbo modello poligonale della protagonista Regina. Eppure, Capcom continua a lasciarlo nell'album dei ricordi.