Dino Crisis REbirth HD, la mod è disponibile per il download

In molti stanno chiedendo da anni a gran voce un remake di Dino Crisis, in attesa che Capcom si pronunci in merito è possibile rigiocare con il primo episodio della serie in versione HD grazie alla mod Dino Crisis Classic REbirth.

Il pacchetto Dino Crisis REbirth HD apporta numerose migliorie alla versione PC dell'avventura di Regina, tra cui il supporto per l'alta risoluzione e 60 fps, compatibilità Widescreen, filmati e audio in alta qualità, maggior risoluzione per le texture e tanto altro ancora, per permettere di giocare con il primo Dino Crisis sugli attuali PC.

La mod migliora vari aspetti del gioco originale, se siete interessati potete scaricare Dino Crisis Classic REbirth HD gratis insieme alle istruzioni per applicare la mod, la quale è compatibile ovviamente unicamente con la versione Windows del gioco.

Da tempo è in sviluppo anche un fan remake di Dino Crisis, i lavori sembrano procedere bene ma non è chiaro se il progetto vedrà mai la luce, la speranza di molti è che Capcom, dopo aver riproposto i remake di Resident Evil 2&3, possa decidere di riportare in vita anche Dino Crisis, uno dei giochi più apprezzati della libreria PS1.