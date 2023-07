Dino Crisis: niente remake, ma il gioco di Capcom festeggia 24 anni. Tanti auguri!

Circa un anno fa abbiamo voluto ricordare il bel survival horror di Capcom Dino Crisis, un progetto tanto folle quanto amato da una fetta di utenza del panorama videoludico, come dimostrato dal desiderio di molti fan di Capcom di vedere un ritorno in auge del franchise dalle tinte orrifiche che ha fatto il suo esordio su PS1.

Dino Crisis Remake resta infatti un sogno nel cassetto per tantissimi appassionati, i quali sperano comunque di rivedere, in un progetto di nostalgia che segua direttamente le orme di Resident Evil 4 Remake e non solo, l'apparizione del titolo approdato sul mercato videoludico nel 1999. Dino Crisis Remake è chiamato a gran voce e, proprio per questa ragione, non è da escludere che un giorno possa tornare sulle attuali console di ultima generazione.

Intanto però, mentre la vana speranza prende il sopravvento, Dino Crisis ha compiuto il suo ventiquattresimo anno di età. Uscito l'1 luglio 199 su PS1 in Giappone, la creazione targata Capcom continua a far breccia nel cuore di utenti di ogni angolo nel pianeta anche a distanza di tutto questo tempo. Al momento, sfortunatamente, non vi è modo di festeggiare in grande stile il compleanno dell'iterazione con un progetto di rifacimento del primo Dino Crisis, soprattutto alla luce dell'ultimo Capcom Showcase ormai giunto al termine da diversi giorni.