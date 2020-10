Dino Crisis Remake: illustratore lo immagina con delle incredibili fan art

Da grande appassionato di Dino Crisis, l'illustratore Alexander Forssberg ha provato a immaginare l'aspetto dell'ipotetico rifacimento nextgen del suo gioco preferito realizzando degli spettacolari bozzetti.

Gli artwork in questione mostrano la protagonista di Dino Crisis, l'agente del S.O.R.T. Regina, intenta a fronteggiare la minaccia rappresentata dai dinosauri che hanno preso il controllo dell'installazione segreta di Ibis Island.

Diversamente da Dino Crisis Fan Remake, il lavoro svolto da Forssberg non ha alcuna "velleità videoludica" ma ha il solo scopo di immortalare il setting e le atmosfere da incubo del survival horror che, secondo alcuni, potrebbe essere già in sviluppo per PS5 e Xbox Series X presso uno degli studi interni di Capcom, con un trattamento non troppo dissimile da quello che ha caratterizzato Resident Evil 2 Remake e il successivo rifacimento current-gen di RE3 Nemesis.

L'intera collezione di bozzetti della serie fan made dedicata a Dino Crisis Remake a firma di Forssberg è disponibile in alta risoluzione sulle pagine del suo portfolio ArtStation. Fateci sapere che cosa ne pensate di questo progetto e se siete tra coloro che attendono con ansia il ritorno della serie di Dino Crisis.