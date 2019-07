Dino Crisis Remake: ecco i primi video gameplay del progetto fan made su Unreal Engine 4

Gli sviluppatori dilettanti riunitisi nel Team Arklay pubblicano i primi filmati di gioco di Dino Crisis Remake, il progetto amatoriale realizzato su Unreal Engine 4 per celebrare i vent'anni della saga di Capcom e omaggiare il genio di Shu Takumi e Shinji Mikami.

Nei filmati confezionati dal collettivo del Team Arklay ci vengono mostrate alcune ambientazioni ricreate con il prestante motore grafico di Epic Games partendo dagli iconici scenari del capolavoro survival horror originario, ciascuno riprogettato completamente da zero per garantire un'esperienza di gioco originale ma rispettosa del grande classico.

Gli stessi autori di questo progetto, però, non nascondono che la creazione del remake di Dino Crisis richiederà degli sforzi non indifferenti e un quantitativo enorme di ore di lavoro per poter raggiungere un livello accettabile: in ogni caso, il Team Arklay promette di pubblicare il titolo in via del tutto gratuita su PC, sia nella sua forma finale (semmai verrà raggiunta) che con le sue demo.

Nonostante siano passati già diversi anni dal lancio dell'ultimo capitolo della serie, l'epopea action di Dino Crisis continua ad affollare i sogni degli appassionati, come dimostra l'interesse suscitato dai tweet di GameStop USA nelle giornate che hanno anticipato l'E3 2019. Se desiderate ripercorrere la storia della saga nella speranza che il progetto fan made di Dino Crisis Remake veda al più presto la luce in forma giocabile, vi consigliamo di ammirare il video della nostra puntata di My Generation dedicata, appunto, a Dino Crisis, il leggendario Resident Evil coi dinosauri.