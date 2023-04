Dino Crisis Remake resta un sogno ma queste concept art sono spettacolari

Il profilo Twitter VideoArtGame ha condiviso una serie di concept art realizzate dall'artista Alexander Forssberg che si è divertito a immaginare un ipotetico remake di Dino Crisis, un lavoro che ha generato commenti estremamente positivi, anche se purtroppo non si tratta di materiale ufficiale.

In realtà non si tratta di immagini inedite e lo stesso Alexander aveva condiviso i suoi lavori nel 2020, noi stessi vi avevamo parlato delle concept art di Dino Crisis Remake, tuttavia l'occasione è buona per tornare a guardare insieme queste immagini concept dedicate ad una "reimmaginazione" del gioco di Shinji Mikami, uscito nel 1999 e accolto positivamente da pubblico e critica.

Dopo quasi tre anni dalla prima pubblicazione delle immagini però dobbiamo registrare di fatto la totale assenza di novità da parte di Capcom, la casa di Osaka è stata impegnata negli ultimi tempi con il remake di Resident Evil 4, altre riedizioni per il futuro sono certamente possibili e c'è chi spera nel remake di Resident Evil Code Veronica e chi invece nel ritorno di Dino Crisis.

Al momento tutto tace, ma chissà che in futuro Regina non possa effettivamente tornare sui nostri schermi con un remake o un reboot, noi continuiamo a sperare e intanto (ri)guardiamo le spettacolari immagini concept di Alexander Forssberg.