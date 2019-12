Dino Crisis Remake potrebbe uscire su PlayStation 5 e Xbox Series X?

Sappiamo che Capcom ha registrato numerosi marchi in questi giorni, tra cui Dino Crisis, Ghost n Goblins, Bionic Commando, Darkstalkers, Rivals School e tanti altri. Tra questi, Dino Crisis è ovviamente quello che ha suscitato il maggior interesse.

Con Resident Evil 3 Nemesis in rampa di lancio nel 2020, molti si chiedono quale sarà la prossima mossa di Capcom, apparentemente sempre più intenzionata a rilanciare alcune sue vecchie IP, come dimostra anche la pubblicazione di Devil May Cry V e Onimusha Warlords Remaster nel 2019.

Da una email inviata ai membri del programma Resident Evil Ambassador abbiamo scoperto che la compagnia di Osaka sta sviluppando un gioco non ancora annunciato... che questo possa essere proprio il remake di Dino Crisis? A ipotizzarlo è (anche) T3, che prende in esame un vecchio Tweet datato 2017 nel quale si parlava proprio di una possibile riedizione dell'avventura di Regina a patto che "il pubblico dimostri il suo interesse", condizione non troppo difficile da soddisfare in realtà.

T3 va oltre, parlando del possibile approdo del gioco su PlayStation 5 e Xbox Series X, si tratta però di una semplice speculazione priva di conferma. Non è escluso che Capcom stia effettivamente pesando al ritorno di Dino Crisis, magari su piattaforme di attuale e prossima generazione, allo stato attuale è troppo presto per sbilanciarsi e il rinnovo del trademark certamente non basta come prova tangibile.