Dino Crisis: sognate ancora il remake? Eccovi una spettacolare Regina in Unreal Engine 5

Negli scorsi anni le voci su un remake di Dino Crisis per PlayStation 5 e Xbox Series X/S si sono diffuse in maniera costante senza però mai concretizzarsi. Capcom non ha mai avviato i lavori sul ritorno dell'amato franchise horror a base di dinosauri, e non sembra esserci nulla di concreto all'orizzonte.

Un amante della serie ha quindi immaginato come potrebbe essere Regina, la protagonista della serie, in un eventuale remake realizzato in Unreal Engine 5. Sulla propria pagina ArtStation, l'artista thailandese Mike Wilson, di professione sviluppatore di videogiochi e character designer, ha condiviso alcuni scatti della sua reinterpretazione moderna di Regina, lasciando di stucco per l'enorme cura riposta in tutti i dettagli del volto e del costume della protagonista.

Per ricrearla al meglio, Wilson si è basato sui modelli poligonali di Leon, Claire, Jill e Carlos visti nei remake di Resident Evil 2 e 3, in modo da renderla quanto più vicina possibile alle produzioni ufficiali di Capcom restando al tempo stesso fedele al materiale d'origine. Ovviamente il lavoro dell'artista è da intendersi unicamente per motivi di portfolio, e non c'è nessun piano per ricreare altri personaggi o scenari di Dino Crisis.

In ogni caso reimmaginare le produzioni Capcom è ormai una consuetudine: avete visto il remake amatoriale di Resident Evil Code Veronica in uscita nel 2022?